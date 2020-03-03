TOKİ Kayseri kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı izle

TOKİ Kayseri kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Bugün erken saatlerde başlayacak olan kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Kayseri ilimize yapılan TOKİ konutları, yapılan çekilişin ardından sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Kayseri kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, bugün gerçekleşecek olan çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Kayseri'ye inşa edilen konutlar, sahiplerini saat 11:00'de başlayacak olan çekiliş ile bulacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Canlı yayın başladığında kura çekilişini haberimizden izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ Kayseri kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

TOKİ'den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, "mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan" yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ'nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.