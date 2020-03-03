TOKİ Kayseri kura çekilişi sonuçları saat kaçta? İsim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın izle

TOKİ Kayseri kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Bugün erken saatlerde başlayacak olan kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Kayseri ilimize yapılan TOKİ konutları, yapılan çekilişin ardından sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Kayseri kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, bugün gerçekleşecek olan çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Kayseri'ye inşa edilen konutlar, sahiplerini saat 11:00'de başlayacak olan çekiliş ile bulacak.

Canlı yayın başladığında kura çekilişini haberimizden izleyebilirsiniz.