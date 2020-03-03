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Turnike perdecisini montu ele verdi!

Beşiktaş'taki vapur iskelelerinin turnikelerinden geçen vatandaşların cep telefonlarını çalan yankesici, kamera görüntülerine yansıyan görüntülerinde üzerinde bulunan montun tespit edilmesiyle vapur iskelesinde kendisine yeni kurban ararken suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:16 ABONE OL
Turnike perdecisini montu ele verdi!

İstanbul Polisi, Beşiktaş'taki vapur iskelelerinin turnikelerinde peş peşe meydana gelen yankesicilik olayları üzerine soruşturma açtı ve inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, bir kişinin turnikelerden geçmekte olan vatandaşların ceplerinden telefon ve cüzdanlarını çaldığını belirledi. Yankesicinin hırsızlık olaylarını diğer yolcuların görmemesi için diğer elindeki poşetle de perdeleme yaptığı saptandı. Son iki ayda çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur ettiği iddia edilen ve son olarak Seyit T., Nilüfer A. ve Esra Y. isimli üç kişinin cebinden cep telefonlarını çaldığı ortaya çıkan şüphelinin açık kimliği belirlendi.

TUTUKLANDI

İstanbul Polisi, 32 yaşındaki yankesici Davut M.'nin peşine düştü. Davut M.'nin, Kadıköy yolcularının bulunduğu turnikelerin önünde vapur bekleyen vatandaşların olduğu kalabalığın içerisinde beklediği ve elinde siyah bir poşet bulunduğu belirlendi. Davut M.'nin üzerindeki kahverengi montun, geçmişte işlediği ve incelenen güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde üzerinde olan mont olduğu da saptandı. Sivil polisler bir süre Davut M.'nin, insanların ceplerini yokladığını gördü. Polisleri fark eden Davut M. kaçmaya çalıştı va yakalanarak gözaltına alınmadı. Yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli Davut M., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.. Şüphelinin yankesicilik olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

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Turnike perdecisini montu ele verdi!
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