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Üç yılda 9 milyon hasta tedavi edildi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Üç yılda 9 milyon hasta tedavi edildi
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışından bu yana geçen 3 yılda 7.5 milyondan fazla vatandaşa ayaktan tedavi, 1 milyon 200 binin üzerinde vatandaşa da yatarak tedavi hizmeti verdi. Ayrıca, hastanede 250 binin üzerinde ameliyat yapıldı. 374 bin 813 metrekarelik alanda 3 blok ve bin 300 yatak kapasitesi olanh hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, "Artık 3'üncü basamak hastaneyiz, tıbbi imkanların bize el verdiği bütün işlemleri, tahlil ve tedavileri hastanemizde yapabiliyoruz" dedi. İHA
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Üç yılda 9 milyon hasta tedavi edildi
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