Vırüsün ölüm hızı korkutuyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı Çin'de 2 bin 914'e yükselirken dünya genelinde 3 bin 44'e çıktı. Enfekte sayısının 89 bini geçtiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne ( DSÖ ) göre salgın, Çin dışındaki ülkelerde daha hızlı yayılıyor. Virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke olan Güney Kore'de vaka sayısı 4 bin 212'yi geçti. Ölü sayısı ise 22. Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İran'da da ölü sayısı 66 oldu.



AVRUPA'DA YAYILIYOR

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü İtalya'da ölü sayısı 52'ye yükseldi. Diamond Princess gemisinde 6, Japonya'da 6, Fransa'da 3, Hong Kong'da 2, Tayvan, Tayland, Filipinler ve Avustralya'da ise 1 kişi öldü . Finlandiya'da vaka sayısı 6'ya yükselirken 130 öğrencinin virüs şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi.

İtalya'daki koronavirüs karantinası altındaki kasaba ilk kez görüntülendi | Video

Vaka sayısı İtalya'da 1500, Almanya'da 150, Fransa'da 191, İspanya'da 115 , Kuveyt'te 56, Irak'ta 21, Lübnan'da 13, İsrail'de 12, Katar'da 7, Rusya'da ise 3'e yükseldi. Almanya'da 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı. ABD'nin Washington eyaletinde bir bakım evinde 70 yaşlarında virüs taşıyan bir hasta yaşamını yitirdi. Böylece ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Fransa'da da Compeigne kentinde 89 yaşındaki bir kadının ölmesiyle koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.



AB MÜCADELE EKİBİ KURDU

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da ilk kez 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızında virüs tespit edildi. Portekiz'de iki kişide koronavirüs tespit edildi. İki kişinin İtalya'dan geldiği öğrenildi. Yine İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkesine dönen bir Tunus vatandaşında da koronavirüs tespit edildi. Senegal, Suudi Arabistan ve Ürdün'de de ilk vakaya rastlandı. Myanmar'da ise koronavirüs nedeniyle bir yolcu gemisine Başkent'e girmesine izin verilmedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyoni ise "Koronavirüs Müdahale ekibi kurdu. Ekip salgını takip edip, bilgi paylaşımında ve önerilerde bulunacak. DIŞ HABERLER



HAMANEY'İN DANIŞMANI ÖLDÜ

Ölü sayısının her gün arttığı İran'ın ruhani lideri Hamaney'in danışmanı Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi (72), koronavirüs için tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mirmuhammedi'nin ölmesi İran'ın diğer yönetici kadrosunda da virüs olabileceği endişesi yarattı Salgın nedeniyle 66 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bin 501 kişide ise virüs görüldüğü belirtildi. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi. Nemeki, koronavirüsünü yenmek amacıyla milletçe seferberlik başlatacaklarını ve 2 gün içinde 300 bin ekip oluşturarak evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını ifade etti.