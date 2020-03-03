Yeşilay Haftası nedir, etkinlikleri nelerdir? Kısa, uzun ve en güzel Yeşilay Haftası şiirleri, mesajları ve sözleri!

Yeşilay Haftası nedir, etkinlikleri nelerdir? Toplumu bilinçlendirme haftası olarak nitelendirilen bu haftada öğrenciler kısa, uzun ve en güzel şiirleri okumak için kürsüye çıkar. Yeşilay Haftası'na özel, okullarda şiirler okunur, panolar hazırlanır ve çeşitli etkinliklerle kutlama programları yapılır. Önemli günler ve haftalar arasında yer alan bu hafta için vatandaşlar '' Yeşilay Haftası şiirleri, mesajları ve sözleri'' şeklinde aramalar yapıyor. Modern yaşamın yalnızlaştırdığı insan için bağımlılıklar çok daha ciddi bir risk olarak karşımızda dururken bu haftada en güzel şiirleri, mesajları ve sözleri haberimizde topladık. İşte Yeşilay Haftası kutlama etkinlikleri, mesajları ve sözleri...

YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI, ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

Yeşilay'ın 100. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası kutlanmaya başlandı. Haberimizde, Yeşilay Haftası şiirleri, sözleri ve mesajlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.