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Zorla fuhşa zorlanan kadınlara yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

'da yapılan ahlâk operasyonunda 20 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda oyuncak ayı içerisine saklanan yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:47 ABONE OL
Zorla fuhşa zorlanan kadınlara yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli Sakarya ve Ankara illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 40 ekip ve 200 personel görev aldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 20 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, bazıları oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 adet tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyete getirilen 20 kadından 10'u sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kadınları fuhşa zorlayan 13 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Zorla fuhşa zorlanan kadınlara yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
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