Silahlı yaralama olayı, üç ay önce İstanbul Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Sabaha karşı 04.35 sıralarında bir eğlence mekanına giren iki kişi, Ufuk G. (36) ve Sadrettin A. (45) isimli iki kişiyi yaraladı. İstanbul Polisi soruşturma başlattı. Olayı Ferdi A. (24) ve Mehmet A.'nın (48) gerçekleştirdiği belirlendi. Ferdi A.'nın sosyal medya hesabındaki bir paylaşımında Kırıkkale minibüsleri önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu tespit edildi ve ikamet adresinin Kırıkkale'de olduğu saptandı. Diğer şüpheli Mehmet A.'nın ise Kayseri'de ikamet ettiği belirlendi. İki şüphelinin de olayı gerçekleştirmek için İstanbul'a geldikleri anlaşıldı.

500 bin liraya tuttuğu tetikçiyle birlikte yakalandı



"AİLEVİ BİR SORUN" DEMİŞ



Şüpheliler operasyonla yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları araçta yapılan aramalarda aracın kol dayama kısmı ile vites düzeneği arasına gizlenmiş bir tabanca, şarjör ve sekiz mermi ele geçirildi. Cezaevi firarisi olan Ferdi A.'nın Kırıkkale'den İstanbul'a geldiği, Mehmet A. isimli azmettirici olan diğer şüphelinin kendisiyle 500 bin lira karşılığında "Ailevi bir husumetimiz var" dediği Sadrettin A.'yı vurması için anlaştığı iddia edildi. İddiaya ve polisin tespitlerine göre olayda kullanılan silahı da Mehmet A. temin etti ve olaydan sonra Ferdi A.'dan geri aldı. Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin olaydan önce benzin aldıkları akaryakıt istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı. Araçta suç aleti silahın bulunduğu operasyon ise polis kameralarına böyle yansıdı.