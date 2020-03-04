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67 yaşındaki baba oğlunu tüfekle öldürdü

’ta yaşayan 67 yaşındaki yaşlı adam, evinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı baba, polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 12:20 ABONE OL
67 yaşındaki baba oğlunu tüfekle öldürdü
Olay, Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K. (42) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.'nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Katil zanlısı baba ise polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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67 yaşındaki baba oğlunu tüfekle öldürdü
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