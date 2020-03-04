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'da fuhuş çetesine operasyon

'da, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 10:24 ABONE OL
Adana'da fuhuş çetesine operasyon

Adana'da, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'na bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temini sağlayan kadınları da fuhuşa zorlayan çeteye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da fuhuş çetesine operasyon
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