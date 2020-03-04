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'da feci ! Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'da feci bir meydana geldi. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Halil Gürdal (27) yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:06 ABONE OL
Afyonkarahisar'da feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 02.30 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 64'üncü kilometresindeki Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine giden Halil Gürdal'ın kullandığı 32 NB 472 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yunus İ.'nin kullandığı 03 LP 073 plakalı patates püresi yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Halil Gürdal araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil Gürdal'ın cenazesi savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Afyonkarahisar'da feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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