Aynı gün doğup aynı gün öldüler

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

Türkiye'nin çizgi roman tarihine damga vuran 'Karaoğlan'ın çizeri Suat Yalaz (88) ile 'Kara Murat'ın çizeri Abdullah Turhan (87) önceki gün birkaç saat arayla hayatını kaybetti. Çizgi roman sevdalılarını yasa boğan ölümler acı bir tesadüfü de ortaya çıkardı. İki yakın dost olan Turhan ve Yalaz'ın doğum günlerinin de aynı olduğu ve her ikisinin de 1 Ocak'ta dünyaya geldiği öğrenildi. Abdullah Turhan'ın cenazesi dün Datça'nın Mesudiye köyü Avlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yalaz'ın cenazesi ise bugün İstanbul'da Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.