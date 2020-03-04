Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Rabia Kaçmaz. şüpheli avukatına tepki göstererek "Ne kavgası. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti" dedi.Avcılar'da 6 Şubat 2019'da meydana gelen olayda Rabia Kaçmaz ayrılmak istediği erkek arkadaşı Emre Çiçek'in bıçaklı saldırısına uğradı. İddialara göre, Çiçek önce Kaçmaz'ın boğazını falçatayla kesti. Ardından, cinsel saldırıda bulunduğu genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra bıçaklayıp valize koydu. Avcılar'da göl kenarına götürdüğü valizin üstünden de arabayla geçti. Olaydan sonra tutuklanan Emre Çiçek hakkında 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmada, sanık avukatının, "Olay iki sevgilinin kavgasıdır" sözlerine Rabia Kaçmaz tepki gösterdi. Sinirlenen ve ses telleri de kesildiği için bağırmakta zorlanan Rabia Kaçmaz "Ne kavgası! Plastik kelepçe, bantlar. Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti. Ben her gün boynumdaki kesiklerle yatıyorum kalkıyorum" diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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