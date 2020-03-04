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Çarptığı motosikletteki kadının yaralandığını gören kadın şoku üzerinden atamadı

'da iki otomobilin arasında kalan motosikletin kadın yolcusu yaralandı. Yaralanmaya neden olan kadın sürücü , "Beni tutuklasınlar, cezaevine atsınlar, beni assınlar, yeter ki o kadına bir şey olmasın, öldürdüm sandım"dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 10:26 ABONE OL
Çarptığı motosikletteki kadının yaralandığını gören kadın şoku üzerinden atamadı

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi, Kızıların Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, iki otomobilin arasında sıkıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü yaralanmazken, yolcu konumundaki kadın ise yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklete arkadan çarpan otomobilin kadın sürücüsü Figer Ciğer ise büyük korku yaşadı. Trafik polisleri yolun tek şeridinde aldıkları güvenlik önleminin ardından araçları güvenli bölgeye çektirdi.

"BENİ ASSINLAR, O KADINA BİR ŞEY OLMASIN"
28 yıllık şoför olduğunu dile getiren Figen Ciğer, "Acemiliğimde bile arabayı sürtmedim. Kaza nasıl oldu anlamadım. Kavşaktan buraya kadar ne kadar hız yapabilirim. Yaya geçidinde durmuşlar, motosiklet biranda önümde dudu, benim araba durmadı. Yaralının durumu kötü değildi ama hastaneye götürüldü. Beni tutuklasınlar, cezaevine atsınlar, beni assınlar, yeter ki o kadına bir şey olmasın. Öldürdüm sandım."dedi.

RÖPORTAJ YAPTIĞINI SONRADAN ANLADI
Olayın şokunu üzerinden atamayan Ciğer, farkında olmadığı röportajın sonunda gazetecilerin mikrofonunu tutarak, "Ben ne yapıyorum bu arada" dedi.

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Çarptığı motosikletteki kadının yaralandığını gören kadın şoku üzerinden atamadı
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