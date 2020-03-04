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'de kermeste yenen yemek zehirledi: 100 öğrenci zehirlendi

'de, bir okulda yenen kermes yemeğinden sonra 100 çocuk şüphesiyle ambulanslarla ve özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. İlkokul öğrencilerinin tedavi altına alındığı öğrenildi. Olaydan haberdar olan anne babalar panikle hastaneye koştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:59 ABONE OL
Çerkezköy'de kermeste yenen yemek zehirledi: 100 öğrenci zehirlendi

Çerkezköy'e bağlı Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda okul aile birliği tarafından kermes düzenlendi. Bazı öğrenciler kermeste yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

100 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 100 öğrenci ambulanslar ve özel araçlarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayı duyan öğrenci velileri de hastanelere akın etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkileri de incelenmek üzere yiyeceklerden numune aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çerkezköy'de kermeste yenen yemek zehirledi: 100 öğrenci zehirlendi
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