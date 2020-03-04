‘Dünya meçhul bir bölge oldu’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini ifade etti.Düzenlenen basın toplantısında Dr. Ghebreyesus "Virüsü geriletebiliriz" derken, ortaya çıkan salgının "çıkışı bulunmayan bir yol" olmadığını belirtti. "Şimdi harekete geçmekten başka bir çaremiz yok" ifadesini kullanan Dr. Ghebreyesus, "Her ülke kontrol altına alma önlemleriyle başlayarak kendi yaklaşımını benimsemeli" dedi. Koronavirüsün "benzersiz özelliklere sahip, benzersiz bir virüs" olduğunu da söyleyen Ghebreyesus, kuruluşun şimdiye dek büyük bir yayılma beklediğini, ancak kontrol altına alma önlemlerinin işe yaradığını vurguladı.Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 143 olurken, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti. Dünyada Çin'de olduğundan 9 kat daha fazla yeni vaka ortaya çıktı.Çin'de salgın nedeniyle pazartesiden salıya 31 kişi hayatını kaybetti, 125 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong'da olmak üzere 2 bin 945'e ulaşırken, tespit edilen vaka sayısı 80 bin 151'e çıktı. Ayrıca 13 Çinli'ye yurtdışına yaptıkları seyahatlerde yeni tip koronavirüs bulaştığı, bunlardan 8'inin İtalya'nın Lomberdei bölgesini ziyaret ettiği sırada salgına yakalandığı açıklandı.Arjantin'de de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. İtalya'dan ülkeye dönen 43 yaşındaki bir kadında virüse rastlandığı açıklandı. Belarus'ta 4 kişide virüs tespit edilirken, Senegal'de vaka sayısı ikiye çıktı.79'u ölümle sonuçlanan 2 bin 263 vakayla Avrupa'da koronavirüsün en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya'da ise "Neden bizde bu kadar fazla vaka var?" sorusuna yanıt aranıyor.İran'da 23 milletvekilinin yeni tip koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Meclisin faaliyetlerini sürdüreceği, ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiği duyuruldu. İran'da hızla yayılan salgınla mücadelede ön isimlerden biri olan Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in de virüse yakalandığı ifade edildi. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 336 olarak açıklandı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini söyledi.

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