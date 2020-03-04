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'ta boş dairedeki bir bavuldan bulunan bombalar şoke etti

'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı. Polisin incelemeleri devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 16:59 ABONE OL
Esenyurt'ta boş dairedeki bir bavuldan bulunan bombalar şoke etti

Edinilen bilgiye göre İstanbul Esenyurt'ta Mehter Çeşme Mahallesi 1979 sokak üzerinde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü. Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans'ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken uzman ekiplerin gelişi bekleniyor.

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Esenyurt'ta boş dairedeki bir bavuldan bulunan bombalar şoke etti
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