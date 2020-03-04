İsmail Coşar kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hafız İsmail Coşar hakkında merak edilenler

Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hafız İsmail Coşar kimdir? 1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı. Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucunda eşiyle birlikte hayatını kaybeden ünlü hafız hakkında detaylı araştırmalar başladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'da ilk selayı okuyan kişi olan İsmail Coşar kimdir?

İSMAİL COŞAR KİMDİR?

1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Coşar, askerliğini tamamlayıp Bursa'da tekrar göreve başladıktan sonra Ankara Radyosu'na davet edildi. Radyoda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzin olarak ilk görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camii'nde başladı.

1974 yılında Ankara Maltepe Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu arada açıktan imam hatip lisesini tamamlayan Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camii'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın bu camide görev yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında ve birçok Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkesinde düzenlenen programlarda Kur'an ve mevlit okuyan Coşar, seslendirdiği birçok kaside ve ilahiyle de hafızalara kazınmıştı.