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'da inanılmaz bir kaza meydana geldi! Görenler inanamadı

'da görenleri şaşırtan bir kaza meydana geldi. İstanbul Avcılar’da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi. Kazada yaralana olmazken aracın duruşu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:21 ABONE OL
İstanbul'da inanılmaz bir kaza meydana geldi! Görenler inanamadı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan ve görenleri şaşkına çeviren bir kaza yaşandı.

Kaza sabah saatlerinde Avcılar Kemal Sunal Caddesi Küçükçekmece yönünde yan yolda meydana geldiği. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 N 9921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalarak aşağı inemeyen otomobil ilginç görüntüler oluşturdu. Kazada kimse yaralanmazken, mahsur kalana araç daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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İstanbul'da inanılmaz bir kaza meydana geldi! Görenler inanamadı
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