Korona müzakeresine Skype’li çözüm

Onlara Skype üzerinden görüşme yapılabileceğini söyledik. Bilim Kurulumuz, İran'lılarla Skype üzerinden görüşerek deneyimlerini paylaşacak" dedi. Koca, tıbbi malzeme konusunda Bulgaristan'a yardımcı olacaklarını belirtti. Bulgaristan Başbakanı Borisov da teşekkür etti.ABD'de ölü sayısı 6'ya çıktı: Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.Japonya'da vaka sayısı 980'e yükseldi.Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, vakaların hızla artmasından dolayı ülkesinin yeni tip koronavirüse karşı "savaş" başlattığını açıkladı.Ukrayna'da ilk vaka tespit edildi.Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve bunun ilk vaka olduğunu duyurdu.Fransa'da bir kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı Irak'ta 27'ye, Cezayir'de 5'e yükseldi.İsviçre 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi.Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun, koronavirüsün yayılma tehlikesini tartışmak üzere 2 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın da yer aldığı 6 organizasyonun iptaline karar verildi.

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