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Lüks yatta yangın: 2 ölü

Silivri açıklarında, bir yatın makine dairesinde yangın çıktı. Çevredeki gemilerin müdahale ettiği tekne yanarak batarken yattaki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı

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Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Lüks yatta yangın: 2 ölü
İstanbul Silivri açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle yatta yangın çıktı. Tekne yanarak batarken yattaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Olay saat 12.15 sıralarında Silivri'nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden "Black Eyes1" adlı özel bir yat Silivri açıklarına geldiği sırada makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Ancak özel yat yanarak battı.

HASTANELERE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botları ve deniz polise geldi. Yanarak batan yatta Engin S. ve Abdurrahman Ş. hayatını kaybederken yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaptan Engin S.'nin, yatı satın alan arkadaşlarının ricasını kırmayarak onları Bodrum'a götürmek üzere gruba katıldığı öğrenildi.
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Lüks yatta yangın: 2 ölü
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