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'da ! Ölü ve yaralılar var

'nın Akhisar ilçesinde, tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:56 ABONE OL
Manisa'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı. Bu sırada en arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer TIR ise, midibüse arkadan çarptı. Minibüs her iki tırın arasında kalarak hurdaya döndü. Kazada servis midibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da kaza! Ölü ve yaralılar var
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