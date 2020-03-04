Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri! Marmara'nın batısına kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! 4 Mart Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün ülkenin batı kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu bir havanın seyretmesi öngörülürken son değerlendirmelerde akşam saatlerine doğru Kıyı Ege bölgesi, Manisa ve Denizli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerindeki sıcaklık 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinde seyredeceği beklenirken rüzgarın Marmara'nın batısında etkisini göstereceğine dair vatandaşlar uyarılıyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı yaşanacağı gelen değerlendirmeler arasında yer alıyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri ve il il sıcaklıklar…

MARMARA'NIN BATISINA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan değerlendirmelere göre; "Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadeleri kullanıldı.

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Haberimizin devamından 5 Mart il il hava sıcaklıklarına ulaşabilirsiniz…