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son dakika tahminleri! Marmara'nın batısına kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! 4 hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika tahminlerine göre bugün ülkenin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olarak görülürken akşam saatlerinde Marmara’nın batısı Kıyı Ege çevrelerinde sağanak yağışı bekleniyor. Ülkenin bölgesinde buzlanma ve don olayı yapılan günlük tahminler arasında yer alıyor. Meteoroloji tarafından bugün için vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında 40-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor. Birçok kişi gün içerisinde “4 hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt ararken haberimizin devamından Meteoroloji tarafından gelen hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 08:09 ABONE OL
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri! Marmara'nın batısına kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! 4 Mart Bugün hava nasıl olacak?

tarafından gelen son dakika tahminlerine göre bugün ülkenin batı kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu bir havanın seyretmesi öngörülürken son değerlendirmelerde akşam saatlerine doğru Kıyı Ege bölgesi, Manisa ve Denizli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerindeki sıcaklık 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinde seyredeceği beklenirken rüzgarın Marmara'nın batısında etkisini göstereceğine dair vatandaşlar uyarılıyor. Bu sabah ve gece saatlerinde 'nun doğusunda buzlanma ve don olayı yaşanacağı gelen değerlendirmeler arasında yer alıyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri ve il il sıcaklıklar…

MARMARA'NIN BATISINA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan değerlendirmelere göre; "Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadeleri kullanıldı.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız...

Haberimizin devamından 5 Mart il il hava sıcaklıklarına ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri! Marmara'nın batısına kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! 4 Mart Bugün hava nasıl olacak?
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