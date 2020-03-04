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Son dakika haberi: Taciz şüphesiyle yolcusunu feci dövdüler!

Metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Son dakika olayının yaşandığı anlar saniye saniye görüntülendi. Metrobüste yolculuk yapan kadını taciz ettiği iddia edilen kişi yolcular tarafından dövüldü. Metrobüsten inen taciz şüphelisi indiği istasyonda tekme tokat darp edildi.Tacize uğradığını belirten kadın daha sonra şikayetçi olmayınca feci şekilde dayak yiyen adam serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Taciz şüphesiyle Metrobüs yolcusunu feci dövdüler!

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı. Yaşanan tartışmada, diğer yolcuların tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı. Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinde inerek, tekme ve tokatlarla darp etti.

Son dakika: Metrobüs'de elle taciz kamerada! Yolcular tacizciyi böyle dövdü! | Video

Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı. Vatandaşların elinden kurtarılan şüpheli, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadın şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı

OLAY ANLARI KAMERADA
Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının taciz edilgini belirterek şüpheliye tepki göstermesi, diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması, şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları, metrobüsün durakta durmasıyla inen şüpheliye peşinden gelenlerin tekme tokat girmesi, polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarma anları görülüyor.

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Son dakika haberi: Taciz şüphesiyle Metrobüs yolcusunu feci dövdüler!
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