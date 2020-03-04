Müge Anlı’dan son dakika: Bir papağan için evlilik vaadiyle kandırıldı, 100 bin TL dolandırıldı! Hayatı karardı!

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen dolandırıcılık vakası gündeme bomba gibi oturdu. Sosyal medya üzerinden tanışan, papağan alıp satma işlemlerinin yapıldığı sitede hayatının aşkını bulduğunu düşünen Suna Yazgan olayı merak uyandırdı. Canlı yayında dolandırıldığını iddia eden kadın aynı zamanda çeşitli açıklamalarda da bulundu. Hasan Kunduz'un kendisini dolandırdığını ve borcunu ödemesi gerektiğini söyleyen Suna Yazgan sözlerine devam etti. Kandırıldığını anladığı anda şikayette bulunduğunu ancak her seferinde kendisini ikna ettiğini belirten Suna Yazgan, nişanlısı olduğu için ona acıdığını ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. "Hasan hayatıma girdikten sonra tepetaklak gitti her şey" diyen Suna Yazgan, Hasan Kunduz'un borcunu kendisine ödemesini istiyor.

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