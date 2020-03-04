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’dan : Bir papağan için evlilik vaadiyle kandırıldı, 100 bin TL dolandırıldı! Hayatı karardı!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programlarından ile Tatlı Sert her gün bir olayı işliyor ve çözüme kavuşturuyor. Bugün işlenen isimli dolandırıldığını iddia eden kadının yaşadıkları ise izleyicide şoke etkisi yarattı. Papağan almak isteyenler ile satmak isteyenlerin buluştuğu sosyal medya sitesinde tanışan ve ile ilişki yaşamaya başlayan Suna Yazgan'ın iddiaları gündeme oturdu. Evlenme vaadiyle kandırıldığını ve 100 bin lirasından olduğunu iddia eden Suna Yazgan, eski nişanlısı Hasan Kunduz'u suçluyor. Kendisinden 11 yaş küçük olan ve evleneceklerini düşünen Suna Yazgan, kandırıldığını iddia ederken Hasan Kunduz'un ona çok iyi davrandığını, her mesajının sonuna "Canım, Aşkım, Sevgilim" gibi kelimeler yazdığını da sözlerine ekledi. Her ayrılmak istediğinde kendisini güzel sözler ile ikna ettiğini belirten Suna Yazgan iddialarına devam etti. İşte haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.3.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 15:14 ABONE OL
Müge Anlı’dan son dakika: Bir papağan için evlilik vaadiyle kandırıldı, 100 bin TL dolandırıldı! Hayatı karardı!

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından ile Tatlı Sert'te işlenen dolandırıcılık vakası gündeme bomba gibi oturdu. Sosyal medya üzerinden tanışan, papağan alıp satma işlemlerinin yapıldığı sitede hayatının aşkını bulduğunu düşünen olayı merak uyandırdı. Canlı yayında dolandırıldığını iddia eden kadın aynı zamanda çeşitli açıklamalarda da bulundu. 'un kendisini dolandırdığını ve borcunu ödemesi gerektiğini söyleyen Suna Yazgan sözlerine devam etti. Kandırıldığını anladığı anda şikayette bulunduğunu ancak her seferinde kendisini ikna ettiğini belirten Suna Yazgan, nişanlısı olduğu için ona acıdığını ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. "Hasan hayatıma girdikten sonra tepetaklak gitti her şey" diyen Suna Yazgan, Hasan Kunduz'un borcunu kendisine ödemesini istiyor.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Müge Anlı’dan son dakika: Bir papağan için evlilik vaadiyle kandırıldı, 100 bin TL dolandırıldı! Hayatı karardı!
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