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Şafak vakti baskın! 23 kişi fuhuştan gözaltına alındı...

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık Ahlak Büro Amirliği, fuhuş yapan ve aracı olanlara göz açtırmıyor. Son dakika haberine göre kentte gerçekleşen fuhuş operasyonunda evlere şafak vakti baskın yapıldı. 7'si kadın 23 zanlı gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:37 ABONE OL
Şafak vakti baskın! 23 kişi fuhuştan gözaltına alındı...

Adana'da, fuhuş yapıldığı ihbarı gelen evlere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhuş için yer ve imkan sağlamak" soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı ileri sürülen zanlılar hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda 7'si kadın 23 zanlının "fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhuş için yer ve imkan sağladığı" tespit edildi. Polis, 1'i Gaziantep'te olmak üzere 23 zanlıyı yakalamak için eş zamanlı olarak 20 ayrı adrese şafak vakti baskın yaptı.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskında 23 zanlı da gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4.18 gram esrar ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyete getirilen zanlıların sorgusu devam ediyor.

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