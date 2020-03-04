Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 4 Mart

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan bir tanesi de Şans Topu oluyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bilen 4 kişi olmuş ve 235.670,55 TL'lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı. Durum böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet artmıştı. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 21.15'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3.877,60 TL, 4+1 bilen 231 kişi, 492,60 TL, 4 bilen 2.976 kişi 47,80 TL, 3+1 bilen 5.776 kişi 29,55 TL 3 bilen 82.155 kişi 4,50 TL, 2+1 bilen 54.693 kişi 6,90 TL ve son olarak 1+1 bilen 187.423 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.