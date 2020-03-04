Sayısal Loto sonuçları 4 Mart 2020 açıklandı: Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 4 Mart Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 MART 2020 MPİ BİLET SORGULA

Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'a doğru yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, 4 Mart Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları;