Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 4 Mart

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto, şans oyunu oynayan kişilerin en çok tercih ettikleri oyunlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen 2 kişi olmuş ve kişi başı 1.594.168,30 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile 4 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi, 8 Ocak Çarşamba 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz...

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.