ŞOK aktüel ürünler indirim günleri başladı! Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel ürünleri yeni kataloğunu yayınladı. Türkiye'nin 81 ilinde mağazası bulunan ŞOK 4-10 Mart aktüel ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta da televizyon ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin yanı sıra züccaciye ve gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. 4 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeden çalışan mağazada bu hafta Sos tavası çeşitleri 13,95 TL, Viva kavanoz 16,95 TL ve Paşabahçe neon su bardağı 2'lü 14,95 TL, Borcam kare tencere 26,95 TL'den satışa çıkıyor. Haftanın yıldız ürünlerini kaçırmamak için sizde en yakın mağazaya gidip indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Haberimizin devamından ŞOK aktüel ürünler indirim listesine bakabilirsiniz

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (4-10 MART)

Şok marketlerinde bu hafta evinizin ihtiyaçları adı altında birçok ürün reyonlardaki yerini aldı. Birbirinden uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle ŞOK aktüel kataloğu indirim listesi haberimizde yer alıyor.