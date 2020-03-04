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Son dakika: 'da korkunç olay! 23 yaşındaki gencin ağaçta asılı cesedi bulundu...

'da bir kişi, ormanlık alanda gezdiği sırada yol kenarına park edilmiş bir lüks araç gördü. Otomobilin yanına yaklaşan şahıs, olay yerinde ağaca asılı bir cesetle karşılaştı. Son dakika olarak geçilen habere göre; cesedin 23 yaşındaki Rıdvan Y. isimli kişiye ait olduğu öğrenildi. Maktulün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika: Adana'da korkunç olay! 23 yaşındaki gencin ağaçta asılı cesedi bulundu...

Adana'dan gelen haber dehşete düşürdü. Ormanlık alanda gezen bir kişi tarafından, park halindeki lüks aracın yanında ağaca asılı ceset bulundu. Cesedin 23 yaşındaki Rıdvan Y.'ye ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi mahalledeki ormanlık alanda gezerken yol kenarında park edilmiş lüks bir otomobil yakınında ağaçta asılı bir şahsın olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Cesedin Rıdvan Y.'ye (23) ait olduğunu belirleyen polis otomobilde yaptığı incelemede kan izlerine rastlarken, şahsın bileklerinin de kesik olduğunu gördü. Polis şahsın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, ailesinin ise Rıdvan Y'nin hiçbir sorunu olmadığını, intihar etmiş olabileceğini düşünmediklerini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adana'da 23 yaşındaki genç ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu | Video

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