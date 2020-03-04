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haberi: Baltayla saldırdı, 'Mağdurum' dedi! Mahkeme cezayı açıkladı...

haberine göre; Sultangazi'de eşine baltayla saldırarak yaralayan Halil Bulucu'nun davası görüldü. Sanık Bulucu, öldürme kastı olmadığını söyledi, "Mağdurum" dedi. Mahkeme, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından yargılanan Halil Bulucu'ya veriklen cezayı açıkladı. Heyet, cezada indirime gitmedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Baltayla saldırdı, 'Mağdurum' dedi! Mahkeme cezayı açıkladı...

Sultangazi'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak'a baltayla saldırarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Halis Bulucu hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Bulucu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından toplam 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ,tutuklu sanık Halis Bulucu getirildi. Sanık Bulucu son savunmasında, öldürmek niyeti olmadığını ileri sürerek "Aniden gelişen tartışma sonrası, öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım, mağdurum" dedi. Müvekkilinin iki yıla yakın süredir tutuklu olduğunu ve bakmakla yükümlü olduğu 6 çocuğu olduğunu belirten sanık Bulucu'nun avukatı da beraat talebinde bulundu.

TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti sanık Halis Bulucu hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulamadan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ve "Hakaret" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık Bulucu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Son dakika haberi: Baltayla saldırdı, 'Mağdurum' dedi! Mahkeme cezayı açıkladı...
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