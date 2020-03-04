2020 Cemre düşme tarihleri: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Mart ayına girmemizle birlikte gözler üçüncü cemre düşme tarihine çevrildi. Baharın geldiğini müjdeleyen ve havaların ısındığını gösteren 2020 cemre düşme tarihleri merak ediliyor. Soğuk ve karlı kış mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Cemrelerin düşme sırasına göre havada temizlenme ve yeniden doğuş hissedilir. Peki Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 3.cemre düşme tarihi…

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK? 2020

İlkbahar başlangıcında bir hafta arayla düşen 2020 cemre düşme tarihleri belli oldu. Birinci ve ikinci cemreler düştü. Haberimizde, üçüncü cemre düşme tarihi ve tüm merak edilenler yer alıyor.