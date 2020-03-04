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2020 düşme tarihleri: ne zaman ve nereye düşecek?

Baharın gelmesi ve havaların ısınması anlamına gelen düşme tarihleri belli oldu. İlki 19-20 Şubat tarihinde havaya, 26-27 Şubat'ta suya düşen cemrelerden üçüncüsü ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlkbahar mevsimine hasret kalan vatandaşlar düşen cemrelerle birlikte havaların ısınmasına seviniyor. Türkiye’nin dört mevsimi bir arada yaşamasıyla ilkbahar mevsiminde kırlar yeşillenir, çiçekler açar. Doğa ananın yeniden uyanışı olarak bilinen bu durum baharın gelişi ve havaların kademeli olarak ısınacağının anlamlarına gelen cemrelerden sonuncusunun tarihi ise yaklaştı. Peki ne zaman, nereye düşecek? İşte düşme tarihleri

Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 10:57 ABONE OL
2020 Cemre düşme tarihleri: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Mart ayına girmemizle birlikte gözler üçüncü düşme tarihine çevrildi. Baharın geldiğini müjdeleyen ve havaların ısındığını gösteren düşme tarihleri merak ediliyor. Soğuk ve karlı kış mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Cemrelerin düşme sırasına göre havada temizlenme ve yeniden doğuş hissedilir. Peki ne zaman ve nereye düşecek? İşte 3.cemre düşme tarihi…

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK? 2020

İlkbahar başlangıcında bir hafta arayla düşen belli oldu. Birinci ve ikinci cemreler düştü. Haberimizde, üçüncü cemre düşme tarihi ve tüm merak edilenler yer alıyor.

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2020 Cemre düşme tarihleri: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?
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