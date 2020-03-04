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Son dakika haberi: 'da önlemi: Umre dönüşü rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle...

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, 'nın Kaynarca ilçesinde umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, Corona Virüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre; Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 15:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Sakarya'da koronavirüs önlemi: Umre dönüşü rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle...

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.



Kaynarca'da yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.



'3 AYDIR ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ VARMIŞ'

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek, "Kaynarca'da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.

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