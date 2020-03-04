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Üst geçite çıkan genç kız girişiminde bulundu!

'da dehşete düşüren olay! 17 yaşındaki genç kız, üst geçitten atlayarak girişiminde bulundu. Şans eseri yoldan hiçbir araç geçmezken hastaneye kaldırılan genç kızın bacağının kırıldığı öğrenildi. O anlar kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 17:23 ABONE OL
Üst geçite çıkan genç kız intihar girişiminde bulundu!

Isparta'da 17 yaşındaki G.Ö. adlı genç kız, gece 03.30 sularında Özkanlar üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. Genç kızı gören vatandaşlar, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler G.Ö.'ye müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kızın sol bacağının kırıldığı öğrenildi. G.Ö. Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

ŞANS ESERİ O SIRADA ARAÇ GEÇMEDİ

Genç kız atlarken trafik yoğunluğunun yaşandığı Özkanlar kavşağından o sırada araba geçmemesi büyük şans olarak yorumlandı. Genç kızın alkollü olduğu ileri sürülürken intihar girişimi kameralara yansıdı.

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Üst geçite çıkan genç kız intihar girişiminde bulundu!
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