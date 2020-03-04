Vardiyalı imalathanede suçüstü yakalandılar!

İstanbul Polisi, Fatih İlçesi'ne bağlı Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında kaçak tütün imal edildiğini tespit etti. Kiralık olduğu tespit edilen adresi fiziki takibe alan sivil polisler söz konusu binanın önünde duran bir kişinin tedirgin hareketler sergilediğini fark etti. Adrese baskın yapıldı. 73 kilogram nargile tütünü, 80 kilogram gliserin maddesi, 15 kilogram glikoz maddesi, 26 kilogram işlenmemiş tütün, bin 20 adet boş nargile paketleme kabı, 20.5 kilogram kaçak nargile tütünü maddesi, vakumlama cihazı, poşet ağzı kapamaya yarayan makine ele geçirildi.





ÇOK SAYIDA KAYITLARI VAR



Adrese düzenlenen operasyonda Cihad S. (31), Hamid E. (25), Muhammed E. (24) ve Yusuf S. (24) adlı dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün Pasaport Kanunu'na Muhalefet, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçlarından ötürü kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı.