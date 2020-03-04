Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır? İOS ve Android Whatsapp koyu mod güncellemesi...

Gelen son dakika haberi ile teknoloji severlerin gündemine gelen Whatsapp karanlık mod uygulaması İOS 13 ve Android 10 sürümüne sahip kullanıcılar için güncelleme ile geldiği bildirildi. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamanın yeni güncellemesi uzun süredir bekleniyordu. Yeni güncellemeyi duyan binlerce kişi ise internet üzerinden "Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ederken yeni gelen bu modu aktifleştirmek oldukça basit. Telefonunuza yeni sistem güncellemesini indirdikten hemen sonra karanlık mod seçeneğini açarak sizler de bu uygulamayı aktif hale getirebilirsiniz. Peki, Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır? İşte İOS ve Android Koyu mod uygulaması ile ilgili detaylar…

ANDROİD VE İOS KULLANICILARINA MÜJDE! WHATSAPP'A YENİ GÜNCELLEME GELDİ!

Whatsapp karanlık mod güncellemesini aktifleştirmek için Whatsapp'ın "Ayarlar" bölümünden tema seçimi alt menüsünün altında yer alan "Karanlık" veya "Aydınlık" seçeneklerinden tercihlerini gerçekleştirebilirler.

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