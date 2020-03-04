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karanlık mod nasıl yapılır? ve Whatsapp koyu mod güncellemesi...

Teknoloji düşkünlerinin merakla beklediği karanlık mod güncellemesi ve kullanıcıları için yayınlandı. Uygulamanın işlemini gerçekleştiren İOS 13 ve Android 10 kullanıcıları koyu mod özelliği ile kullanılabileceği duyurulurken vatandaşların gündemine gelen konu ile ilgili olarak internet üzerinden "Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bu özelliği aktifleştirebilmek için yapılması gereken aşamaları haberimizde sizler için derledik. Peki, Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır? İşte İOS ve Android kullanıcılarını sevindiren Whatsapp koyu mod güncellemesi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 08:36 ABONE OL
Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır? İOS ve Android Whatsapp koyu mod güncellemesi...

Gelen son dakika haberi ile teknoloji severlerin gündemine gelen karanlık mod uygulaması 13 ve 10 sürümüne sahip kullanıcılar için ile geldiği bildirildi. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamanın yeni güncellemesi uzun süredir bekleniyordu. Yeni güncellemeyi duyan binlerce kişi ise internet üzerinden "Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ederken yeni gelen bu modu aktifleştirmek oldukça basit. Telefonunuza yeni sistem güncellemesini indirdikten hemen sonra karanlık mod seçeneğini açarak sizler de bu uygulamayı aktif hale getirebilirsiniz. Peki, Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır? İşte İOS ve Android Koyu mod uygulaması ile ilgili detaylar…

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Whatsapp karanlık mod güncellemesini aktifleştirmek için Whatsapp'ın "Ayarlar" bölümünden tema seçimi alt menüsünün altında yer alan "Karanlık" veya "Aydınlık" seçeneklerinden tercihlerini gerçekleştirebilirler.

Haberimizin devamından da detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

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Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır? İOS ve Android Whatsapp koyu mod güncellemesi...
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