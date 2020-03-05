A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri binlerce vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu haftaki katalog ürünlerinde dikkat çeken indirim teknoloji ürünlerinde oluyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen marketler zincirinde televizyon, telefon, çay makinesi gibi çeşitler yer alıyor. Buna göre; A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Mart Perşembe tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2020 PERŞEMBE

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Mart Perşembe listesi yayınlandı. Her eve ve her cebe uygun ürünlerin yer aldığı katalog ürünleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Buna göre; haberimizin içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.