Ajanın ölümünde cinayet izi yok

İstanbul Karaköy'deki home ofis olarak kullandığı evinin önünde 11 Kasım 2019 günü cansız bedeni bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararının gerekçesi ortaya çıktı. Savcılıkça verilen "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar"da Mesurier'in rahatsızlığı nedeniyle Büyükada'da Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kayıtlarının temin edildiği belirtildi. İncelemelerde olayın gerçekleşme anına ait herhangi bir görüntü kaydına rastlanmadığı gibi binanın çardak ve sundurma diye tabir edilen yeri ile ilgili görüntülere ulaşılamadığı kaydedildi.Mesurier'in iş yeri ve ikametindeki dijital materyaller ile kendisi ve eşi Christina Winberg'e ait bilgisayarlar ve cep telefonlarının incelendiği, ölenin eşine ait cep telefonunun incelenen web geçmişinde olay günü saat 02.45-02.47 aralarında "Stres belirtileri", "Sinir bozukluğu belirtileri", "Klinik depresyon belirtileri" terimlerinin Google arama motorundan aratıldığının tespit edildiği kaydedildi. Kararda bunun dışında soruşturmaya ışık tutacak bir bilgi veya belgeye ulaşılamadığı anlatıldı.Kararda, Büyükada'daki evin temizlik işçisi G.F.'nin de ifadesine yer verdildi. G.F., genelde güler yüzlü olan Emma ve James'in o gün morallerinin bozuk olduğunu, James'in kendisine "Gel otur, seninle konuşmamız gerek. Benim burada işlerim bitti. Senin de işine son veriyoruz" dediğini kaydetti. Kararda, soruşturma kapsamında Galata Poliklinik isimli sağlık kurumundan yazı alındığı, yazıda 11 Kasım günü saat 11.15 için randevu alındığı ancak randevuya saatinde gelen olmadığı belirtildi. Savcılık, Mesurier'in ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiğini, olayın bir başkası tarafından kasten gerçekleştirildiğine dair herhangi bir iddia ve delilin bulunmadığını, olayın gerçekleşmesinde üçüncü kişilere atfı kabil bir kusur veya suçun tespit edilemediğini kaydetti.

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