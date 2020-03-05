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Akılalmaz olay! Komşusunu ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu

'da akılalmaz bir yaralama olayı gerçekleşti. Gelen bilgilere göre K. adlı şahıs komşusunu eve bırakmak için arabasına aldı ve ormana götürerek pompalı tüfekle Melike A.'yı ayağından yaraladı. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri ormanda Melike A.'yı kanlar için buldu. Canip K. ise olay yerinden kaçtı ve polis yakalamak için çalışma başlattı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 12:38 ABONE OL
Akılalmaz olay! Komşusunu ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu
Son dakika: Üsküdar'da korkunç olay! Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakladı

Bursa'da ormanda korkunç bir olay yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Tabakhaneler mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Melike A., rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören bebeğine kıyafet almak için eve gitmek üzere yola çıktı. Melike A., hastane önündeki otobüs durağında komşusu Canip K. ile karşılaştı. Canip K., Melike A.'ya, kendisini kamyonetiyle eve götürebileceğini söyledi. Canip K. ile Melike K. arasında yolda tartışma çıktı.

Canip K., ormanlık alana götürdüğü Melike A.'yı kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle bacağından vurarak, kaçtı.

Canip K.'nin olayı anlattığı bir arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saat sonra bölgeye giden ekipler, Melike A.'yı, yerde kanlar içinde yatarken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melike A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aşırı kan kaybeden Melike A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Melike A.'nın eşinin karıştığı bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu ifade edildi. Jandarma, Canip K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Akılalmaz olay! Komşusunu ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu
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