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Resimli ve sözleri yayınlandı: 6 Mart kısa, yeni ve ile dilekleri burada!

Bu hafta da bir cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzur yaşanırken İdlib'de bulunan askerlerimiz için dualar ediliyor. Vatandaşlar bugün de en yeni, anlamlı, bayraklı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Sevdikleri için birbirinden farklı görseller ile mesajları ve sözleri arayan yurttaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, uzun, yeni ve ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 6 Mart 2020 eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 6.3.2020 01:39 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 01:39 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 6 Mart kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri burada!

Hayırlı Cumalar... 2020 Mart ayı ile beraber bir mübarek Cuma gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğu paylaşılırken İdlib'deki kahraman Mehmetçiklerimiz için dualar ediliyor. Her zaman olduğu gibi, yine eller semaya açılacak, dualar ile ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, yeni, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını arama motorları üzerinde arttırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren, tebrik mesajları hakkında araştırmalar en üst düzeye ulaştı. WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp; hatırlatmak istiyor.

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FARKLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ 6 MART 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 6 Mart kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri burada!
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