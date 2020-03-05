Resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: 6 Mart kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri burada!

Hayırlı Cumalar... 2020 Mart ayı ile beraber bir mübarek Cuma gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğu paylaşılırken İdlib'deki kahraman Mehmetçiklerimiz için dualar ediliyor. Her zaman olduğu gibi, yine eller semaya açılacak, dualar ile ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, yeni, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları için araştırmalarını arama motorları üzerinde arttırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren, tebrik mesajları hakkında araştırmalar en üst düzeye ulaştı. WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp; hatırlatmak istiyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? - TIKLAYINIZ

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.