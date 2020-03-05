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'da 'Ne yan bakıyorsun' kavgası! 1 kişi öldü

’da müşteriye yan bakma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Darp edildiği iddia edilen ve aldığı darbelerle ağır yaralanan Y.İ de hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Y.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 16:14 ABONE OL
Antalya'da 'Ne yan bakıyorsun' kavgası! 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Tuzcular Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.İ ile Z.S, arasında müşteriye yan bakma yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.İ., Z.S.'yi bıçakla yaraladı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Z.S. hayatını kaybetti. Z.S.'nin yanındakiler tarafından darp edildiği ileri sürülen Y.İ. de kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Y.İ. hastanede Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Y.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Antalya'da 'Ne yan bakıyorsun' kavgası! 1 kişi öldü
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