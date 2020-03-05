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'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı

'ın Efeler ilçesinde, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları öne sürülen şüphelilere düzenlenen polis operasyonunda, 6'sı trans birey 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 12:51 ABONE OL
Aydın'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart'ta gelen ihbar üzerine Efeler'de kiralanan evlerde fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 trans birey ile fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen evlerdeki aramalarda; 1 kurusıkı ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı. Şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 111 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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Aydın'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı
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