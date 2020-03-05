Cuma hutbesi 6 Mart 2020 yayınlandı! Diyanet tarafından açıklanan Cuma hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak Müslüman vatandaşlarımıza oldukça önemli bilgi ve öğütler veren Cuma hutbesi yayınlandı. 6 Mart günü için hutbenin konusunu merak edenler arama motorlarında yoğun olarak 6 Mart Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 6 Mart Cuma hutbesi ve konusu…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 6 MART CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 6 Mart Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;