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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 6 Mart Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti (saati)

Milyonlarca müslümanın camilere giderek cuma namazı ibadetini idrak edeceği bir cuma günü daha geldi. Üç aylar ile beraber bu mübarek günde milyonlarca vatandaş Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 6 Mart Cuma namazı vakitleri ile saati de büyük önem arz ediyor. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı vakti duyuruldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Haberimizden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiler ile 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı vakti ve saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 01:12 ABONE OL
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 6 Mart Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti saati

Bir Cuma gününün daha huzuru yaşanırken mutluluğu da paylaşılıyor. Bu mübarek günde cuma namazı ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il il cuma namazı vakti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon başta olmak üzere 6 Mart cuma namazı saati duyuruldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

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6 MART CUMA NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve il il 6 Mart cuma namazı saati hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, il il cuma namazı vakti;

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 6 Mart Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti (saati)
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