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namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? ile Cuma namazı kılınışı!

Müslüman alemi için oldukça önemli olan günü geldi. Bu önemli günün huzurunu hissetmek isteyen vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyorlar. Bununla birlikte eller semaya açılacak, dualar edilecek ve camiler her hafta olduğu gibi dolup taşacak. Bu bağlamda; Cuma namazı kılınışını merak eden vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Haberimizin içeriğinden "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtlarının yanı sıra abdest alınışına ilişkin de detaylara ulaşabilirsiniz. İşte ile Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 6.3.2020 01:08 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 01:08 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!

Mübarek gününün gelmesiyle beraber bu önemli günün heyecan, coşku ve huzurunu yaşayan vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Her hafta aynı şekilde bugünün anlam ve önemini yaşayanlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyorlar. Bugünde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yapılacak. Bu doğrultuda vatandaşlar arama motorlarında "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki; Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar okunur? İşte ile Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

işte detaylar;

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Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!
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