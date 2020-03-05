Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Engelli babanın duygulandıran vatan sevgisi

Engelli babanın duygulandıran vatan sevgisi

'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası engelli vatandaşın vatan sevgisi duygulandırdı. binlerce beğeni alan videoda Erdal E.: "Biz var oldukça bu vatan gitmez. Biz varsak bu vatanı elimizden alamazlar. Biz ölürüz, ama bu vatan gene gitmez. Gerekirse çocuklarım da bu vatan uğrunda ölür, ama vatan kalır." dedi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 12:56 ABONE OL
Engelli babanın duygulandıran vatan sevgisi

Bursa'da vücudunun bir kısmı felç olan ve yara bandı satarak geçimini sağlayan üç çocuk babası Erdal E.'nin sözleri, sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

Bursa'da yara bandı satarak geçimin sağlayan vatandaştan gözleri yaşartan Şehadet açıklaması | Video

"BİZ OLDUKÇA BU VATAN GİTMEZ"

Gemlik ilçesinde yaşayan ve vücudunun bir kısmı felç olan Erdal E, geçimini yara bandı satarak karşılıyor. Üç çocuk babası Erdal E.'nin çekilen videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu çeken bir vatandaşın sorularına cevap veren Erdal E., '' Biz var oldukça bu vatan gitmez. Biz varsak bu vatanı elimizden alamazlar. Biz ölürüz, ama bu vatan gene gitmez. Gerekirse çocuklarım da bu vatan uğrunda ölür, ama vatan kalır. Bizim vatanımız giderse, biz burada nasıl yaşarız? Bizi öldürürler. En iyisi savaşalım, ölelim, ama vatanımızı almasınlar. Bizim vatanımıza ayak basan adam buradan ölü çıkar. El uzatanın eli kırılır. Allah'ın yardımıyla biz hepsiyle başa çıkarız. Amerika, Rusya... biz onların hepsinin altından çıkarız, bizi yenemezler.

"BU HALİMLE GİDERİM"
Ben bu halimle gider hepsini öldürürüm. Canımı vermem diyenler haindir. Bu vatanda yaşayan, yalandan Müslümanım, Türk'üm diyen insanlar... Ama ben canı gönülden bu vatan uğrunda canımı vermek için tereddüt bile etmem. Şu an desinler ölürüm. Bizim başımız öne eğilmez'' dedi.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyada yer alan Karargah isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan video kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli babanın duygulandıran vatan sevgisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA