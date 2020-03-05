İstanbul Adliyesi’nde unutulan eşyalar sergilenmişti! Sergide saatini buldu

Geçtiğimiz günlerde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan kesici ve delici suç aletleri ile vatandaşların adli emanette unuttuğu eşyalar sergilendi. İstanbul Adliyesi içindeki meydanda gerçekleştirilen sergide, adliyenin giriş noktalarındaki X-ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanı sıra vatandaşların adli emanete bıraktığı malzemeler yer aldı.





SERGİDE SAATİNİ BULDU

Yapılan sergi sırasında iş yerinde bulunan avukat çalışanı 33 yaşındaki Yasin Kurban, görüntülerde kendisine ait olan bir kol saatini gördü. 2008 yılı temmuz ayında kazandığı ilk maaşıyla aldığı lüks marka saati tanıyan Kurban, adliye güvenliğiyle iletişime geçti. Güvenlik görevlilerine, saatin kırık olan camın ekranında 8 ila 12 rakamı arasındaki bölümdeki çatlaktan, kordonundaki sıyrıklara kadar tipik özelliklerini anlatan genç adam, bir de saatiyle çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi.

'ADLİYE GÜVENLİĞİNE TEŞEKKÜRLERİMİ BORÇ BİLİRİM'

Güvenlik görevlilerinden saatini teslim aldığı sırada Sabah'a konuşan Kurban, 'Saatim yaklaşık bir yıl önce kayboldu. Adliyede unuttuğumu bile bilmiyordum. Basında yer alan haberlerde saatimi gördüm. Saatin maddi değerinden çok manevi değeri önemliydi. Evlenirken bile kolumdaydı. Adliye güvenliğince aylarca muhafaza edilmesi ise büyük bir lütuf oldu. Güvenlik görevlilerine teşekkürlerimi borç bilirim' dedi.





YÜZLERCE ARAÇ-GEREÇ SERGİLENDİ

Sergide, 1005 çakı, 715 makas, 504 meyve bıçağı, 6 kasap ve ekmek bıçağı, 194 çatal, 121 falçata, 45 şişli tarak, 76 anahtar çakı, 35 muşta, 7 şok aleti, 2 şarjörün aralarında bulunduğu kesici, delici yaklaşık 3 bin 896 aletin yanı sıra fotoğraf makinesi, gözlük, yüzük, kolye, küpe, cep telefonu, araç anahtarı, diploma, kol saati, ses kayıt cihazının da bulunduğu toplam 943 malzeme yer almıştı.



