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Koronavirüs önlemleri sürüyor! Umre dönüşü bir kadın gözlem altına alındı

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler sıklaştırılırken 'de bir hasta gözlem altına alındı. Kayseri'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle 'nde gözlem altına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 15:11 ABONE OL
Koronavirüs önlemleri sürüyor! Umre dönüşü bir kadın gözlem altına alındı

Türkiye de tüm dünyada olduğu gibi Koronavirüs konusunda alarm durumuna geçti. Birçok ülke Koronavirüs vakaları nedeniyle endişe altında.

Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi. Kontrol sırasında, 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havaalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi. Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., koronavirüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

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Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.

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Koronavirüs önlemleri sürüyor! Umre dönüşü bir kadın gözlem altına alındı
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