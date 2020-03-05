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2020 ne zaman? kaç gün olacak?

İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2020 tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli tatil planları yaparken Kurban Bayramı tatil günlerini merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Bayram zamanlarında toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Bayramlar genellikle nüfusunun çoğunluğu müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Peki , hangi tarihte başlıyor? Bayramı tatili kaç gün?

Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:13 ABONE OL
Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Hem dini bayram hem de tatil olması dolayısı ile büyük bir heyecanla bekleniyor. 'in dini günler takviminde Bayramı tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli tatil planları yaparken '' , tatil kaç gün sürecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu sene bayramın geri kalan günleri Cuma-Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması bekleniyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Üç ayların gelmesi ile beraber bu önemli gün için geri sayım başladı.

İşte detaylar...

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Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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