Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Hem dini bayram hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet'in dini günler takviminde 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli tatil planları yaparken '' Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu sene bayramın geri kalan günleri Cuma-Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması bekleniyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Üç ayların gelmesi ile beraber bu önemli gün için geri sayım başladı.

İşte detaylar...